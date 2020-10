Simone Abdelnur termina relacionamento com Marcelo de Carvalho e fala sobre traição: Da minha parte, não. Já da dele, não sei

23/10/2020 | 13:11



Parece que 2020 continua destruindo relacionamentos. De acordo com o colunista Leo Dias, o namoro entre a modelo Simone Abdelnur e o vice-presidente da RedeTV! Marcelo de Carvalho chegou ao fim dois anos e meio após o casal assumir a relação publicamente, em abril de 2018. O pedido de término veio de Simone que, em conversa com o colunista, admitiu que não estava mais feliz no relacionamento, e ainda alfinetou o ex:

Eu não queria mais e ele aceitou minha decisão. [Não houve traição] da minha parte, não. Já da dele, não sei.

A modelo também comentou sobre o fato de Marcelo ter presenciado um encontro entre ela e um homem com quem já havia se relacionado anteriormente, mas negou que esse tenha sido o motivo do término:

Não voltei com ele. Somos só amigos. Estou ótima. Não quero mais estar com Marcelo. É definitivo.

A relação entre Marcelo e Simone começou cheia de polêmicas, uma vez que veio à tona pouco depois que o vice-presidente da RedeTV! se divorciou da apresentadora Luciana Gimenez, depois de 12 anos de casamento. Na época, a socialite negou ser o pivô da separação e afirmou que, quando conheceu Marcelo, ele já estava solteiro. O casal, inclusive, chegou a passar por rumores de separação em outubro de 2019.