São Paulo encara o Lanús e Vasco enfrenta Caracas na 2ª fase da Sul-Americana

23/10/2020 | 13:04



A Conmebol sorteou nesta sexta-feira os duelos da segunda fase da Copa Sul-Americana. O sorteio, na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, definiu que o São Paulo vai enfrentar o Lanús, da Argentina. Vasco e Bahia, os outros brasileiros na competição, vão encarar Caracas, da Venezuela, e Melgar, do Peru, respectivamente.

São Paulo, que caiu precocemente na Copa Libertadores, e o Bahia, vão decidir seus confrontos contra Lanús e Melgar, respectivamente, em casa. Já o Vasco, que eliminou o Oriente Petrolero no estágio inicial, faz o primeiro jogo contra o Caracas em São Januário e decide a vaga à terceira fase na Venezuela.

São 22 classificados da primeira fase da Sul-Americana e mais 10 clubes que entram na segunda fase vindos da fase de grupos da Libertadores. Serão os oito terceiros colocados de cada chave e mais o Atlético Tucumán-ARG e o Tolima-COL, que caíram na fase preliminar da principal competição sul-americana.

Outros destaques serão duelos locais. O Independiente, duas vezes campeão da competição, vai encarar o Atlético Tucuman, ambos da argentina. No duelo entre colombianos, Millionarios x Deportivo Cali medirão forças.

O sorteio reservou dois potes com 16 times cada. O pote 1 tinha os dez times que vieram da Libertadores e as seis equipes de melhor campanha da primeira fase da Sul-Americana. O segundo pote ficou com as outras 16 equipes. Os jogos da segunda fase do torneio serão disputados entre 27 de outubro e 3 de novembro.

Confira os confrontos da 2ª fase da Copa Sul-Americana:

Independiente (ARG) x Atlético Tucumán (ARG)

Unión (ARG) x Emelec (EQU)

Unión La Calera (CHI) x Tolima (COL)

Sol de América (PAR) x Universidad Católica (CHI)

Millonarios (COL) x Deportivo Cali (COL)

Sport Huancayo (PER) x Liverpool (URU)

Vasco x Caracas (VEN)

Lanús (ARG) x São Paulo

Audax Italiano (CHI) x Bolívar (BOL)

Sportivo Luqueño (PAR) x Defensa y Justicia (ARG)

Coquimbo Unido (CHI) x Estudiantes de Mérica (VEN)

Vélez Sarsfield (ARG) x Peñarol (URU)

Atlético Nacional (COL) x River Plate (URU)

Plaza Colonia (URU) x Junior Barranquilla (COL)

Melgar (PER) x Bahia

Fénix (URU) x Huachipato (CHI)