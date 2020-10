Jardine convoca Antony, Pedrinho, Rodrygo, Paquetá e Neres na seleção olímpica

23/10/2020 | 12:54



Com jogadores que se destacaram recentemente no futebol brasileiro, o técnico André Jardine anunciou nesta sexta-feira a lista de 23 jogadores da seleção brasileira olímpica que vão disputar amistosos contra Arábia Saudita e Egito. Antony, Pedrinho, Rodrygo, Lucas Paquetá e Davis Neres foram os principais nomes da relação.

Em preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para 2021, a seleção vai enfrentar os sauditas e os egípcios nos dias 13 e 16 de novembro, na própria Arábia Saudita. Serão os últimos jogos da equipe nacional olímpica neste ano.

Para compor a lista, Jardine disse que convocou apenas jogadores que atuam fora do Brasil para poder conhecer melhor os atletas. "Obviamente, acaba conseguindo acompanhar mais de perto os jogadores do Brasil, ainda mais com a quantidade de jogos que está tendo, quarta e domingo. Os jogadores de fora a gente assiste também, mas sempre pela televisão, pelo computador, e fica prejudicada a observação. Essa data tem essa importância", declarou o treinador.

Entre os destaques da defesa estão Dodô, que vem chamando a atenção no Shakhtar Donetsk, inclusive na Liga dos Campeões, e Gabriel Magalhães, do Arsenal.

No meio, Jardine chamou Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, ex-Flamengo. Ambos defendem o Lyon - Paquetá foi contratado no fim do mês passado. Ambos já foram convocados para a seleção principal, sendo que Guimarães esteve na penúltima lista de Tite, para os primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

O ataque tem os nomes mais conhecidos dos torcedores brasileiros: Antony e David Neres, ambos ex-São Paulo e atualmente no Ajax; Evanílson, que se destacou no início do Brasileirão pelo Fluminense; Pedrinho, ex-Corinthians; e Rodrygo, ex-Santos e atualmente no Real Madrid.

Tanto Rodrygo quanto Matheus Cunha, chamado por Jardine nesta sexta, estavam na lista anterior de Tite. E ficaram de fora da seleção principal na relação anunciada pelo técnico também nesta sexta. Gabriel Jesus, Vinicius Junior, Gabriel Menino e Everton Cebolinha, todos com idade olímpica, foram convocados por Tite nesta sexta.

Confira a lista dos convocados da seleção olímpica:

Goleiros: Daniel Fuzato (Gil Vicente-POR), Gabriel Brazão (Real Oviedo-ESP) e Phelipe (Dallas-EUA);

Laterais: Ayrton Lucas (Spartak Moscou), Caio Henrique (Monaco), Dodô (Shakhtar Donetsk), Emerson (Betis);

Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Roma), Luiz Felipe (Lazio), Lyanco (Torino);

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Lyon), Lucas Paquetá (Lyon), Marcos Antônio (Shakhtar Donetsk), Maycon (Shakhtar Donetsk), Reinier (Borussia Dortmund) e Wendel (Zenit);

Atacantes: Antony (Ajax), David Neres (Ajax), Evanílson (Porto), Matheus Cunha (Hertha Berlin), Pedrinho (Benfica) e Rodrygo (Real Madrid).