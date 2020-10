Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



25/10/2020 | 07:00



A programação do canal pago Cartoon Network conta com uma estreia para o próximo mês. É a obra Ursos Sem Curso: O Filme, que pode ser vista no dia 6, a partir das 21h.

Criado e dirigido pelo norte-americano Daniel Chong, o filme conta as aventuras dos ursos Pardo, Panda e Polar. A vida deles vira uma grande bagunça quando eles chamam a atenção do Departamento de Controle de Vida Animal.

O maldoso Agente Truta os obriga a fugir e, com isso, os ursos embarcam na maior aventura de suas vidas, ao lado de velhos e novos amigos.

Para quem perder a data da estreia, o filme será reprisado dia 29, às 17h30. É só marcar na agenda.