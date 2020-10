Livro fala sobre seguir o coração

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



25/10/2020 | 07:00



Uma história sobre coragem e para falar da importância de nunca deixar os sonhos de lado. Assim são as aventuras do personagem Pingo, contadas pela escritora Jane Riche em seu novo livro, Pingo Teve Uma Ideia.

A obra acaba de chegar às lojas em versão papel e também digital (Editora Pi Puí, 40 páginas, R$ 40 e R$ 12,28, respectivamente) e conta a trajetória de Pingo, uma gota d’água que faz tudo o que pode para enfrentar seus medos, inseguranças e alcançar seus sonhos.

Um belo dia Pingo decidiu sair da cachoeira onde vive para buscar novas experiências. Algo que fizesse seu coração bater mais forte. No início seus amigos não o apoiaram, com medo também. Naquele momento acabou deixando a ideia de lado.

Mas depois, inquieto, decidiu seguir o que seu instinto lhe dizia. “Com o passar do tempo, Pingo percebeu que seu coração ficava feliz só de pensar nas novidades que poderia viver. Em sintonia com seu coração feliz, ele se encheu de confiança e nadou até a margem do rio”, conta a escritora.

A autora explica que a decisão de Pingo não foi fácil. “Ele queria companhia dos amigos e ainda não tinha certeza de suas reais motivações”. Só depois ficou claro para ele que o desejo de viver novas experiências era profundo.

Em sua jornada, mesmo sozinho, ele encontra um bosque branco. Ao esbarrar em uma folha, uma transformação acontece e o deixa muito feliz. Para a escritora, Pingo convida as pessoas a se conectarem com o pulsar de seus corações e com as nossas reais motivações.