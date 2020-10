Seleção tem voltas de Alisson, Gabriel Jesus e Vinicius Junior nas Eliminatórias

23/10/2020 | 11:40



Sem apresentar novidades, o técnico Tite voltou a dar chance nesta sexta-feira a jogadores que haviam ficado de fora da última convocação da seleção brasileira. Para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o treinador chamou Alisson, Éder Militão, Arthur, Gabriel Jesus e Vinicius Junior.

A seleção vai enfrentar a Venezuela no dia 13 de novembro (sexta-feira), às 21h30, no Morumbi, em São Paulo. Os uruguaios serão os adversários no dia 17 (terça), em Montevidéu. O Brasil tem 100% de aproveitamento nas Eliminatórias até agora, com duas vitórias em dois jogos. Goleou a Bolívia por 5 a 0 na estreia, na Neo Química Arena, em São Paulo. E, depois, superou o Peru por 4 a 2, em Lima.

Em sua última convocação do ano, Tite convocou Éder Militão, na vaga de Felipe; Arthur, no lugar de Bruno Guimarães; e Vinicius Júnior, no posto que foi de Rodrygo, seu colega de Real Madrid, na convocação anterior.

Para o gol, Tite voltou a chamar Alisson, dispensado dos últimos dois jogos em razão de lesão. Recuperado, ele voltou a treinar com o Liverpool e deve ser o titular nas partidas de novembro. Ederson deve ser o reserva imediato. E Weverton, titular nos jogos de outubro, será o terceiro goleiro. Santos, do Athletico-PR, ficou de fora da lista desta vez.

Entre outros jogadores que estavam machucados e haviam perdido a convocação anterior, Gabriel Jesus voltou a ser lembrado. Já os laterais Alex Sandro e Daniel Alves seguiram de fora. O primeiro está voltando de contusão, enquanto o jogador do São Paulo já voltou aos gramados.

Já o volante Douglas Luiz, do Aston Villa, e Gabriel Menino, do Palmeiras, ganharam nova oportunidade. O primeiro foi um dos destaques da seleção nas duas primeiras partidas nas Eliminatórias. E Menino voltou a ser chamado como lateral, embora atue como meio-campista no time paulista.

Além de Gabriel Menino, Tite chamou mais três jogadores que atuam no futebol brasileiro: Weverton, o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Everton Ribeiro, os dois últimos do Flamengo.

Os quatro jogadores vão virar desfalques para os times nacionais em duas competições. Pelo Brasileirão, vão perder a 21ª rodada. E, pela Copa do Brasil, ficarão de fora do jogo de ida das quartas de final, com chances de serem baixas também na partida da volta, marcada para 18 de novembro, um dia depois do jogo contra o Uruguai.

Com duas vitórias em dois jogos, o time nacional lidera as Eliminatórias, com os mesmos seis pontos da Argentina, mas supera o rival por ter maior saldo de gols e mais gols marcados.

Após disputar os dois jogos de novembro, a seleção só voltará a campo pelas Eliminatórias no fim de março, quando visitará a Colômbia e enfrentará a Argentina na Arena Pernambuco, em Recife.

Confira abaixo a lista dos convocados da seleção:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Manchester United), Renan Lodi (Atlético de Madrid);

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Rodrigo Caio (Flamengo) e Thiago Silva (Chelsea);

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Arthur (Juventus), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool) e Philippe Coutinho (Barcelona);

Atacantes: Everton Cebolinha (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (Paris Saint-Germain), Richarlison (Everton) e Vinicius Junior (Real Madrid).