Whindersson Nunes flerta com estudante de engenharia: Eu queria tu

23/10/2020 | 11:11



Whindersson Nunes está com um novo affair? Solteiro desde o término do casamento com Luísa Sonza, em abril deste ano, o humorista trocou mensagens na última quinta-feira, dia 22, com a estudante de engenharia civil Maria Lina.

Eu queria tu, escreveu ela na caixa de comentários de uma publicação em que ele aparece sem camisa enquanto curte um passeio de barco em Alter do Chão.

O artista, então, respondeu: E eu, você!, deixando os milhares de fãs e seguidores animados e reagindo à interação entre eles.

Maria Lina foi apontada como affair do humorista há alguns meses, quando foram vistos abraçados. A jovem tem 21 anos de idade e é de Blumenau, Santa Catarina. Após os rumores, ela deixou o perfil no Instagram de forma privada.