Após fim do relacionamento com Luan Santana, Jade Magalhães posta vídeo sexy e curte comentário: Azar de quem perdeu

23/10/2020 | 11:10



Após o anúncio do fim de seu relacionamento de 12 anos com Luan Santana, Jade Magalhães voltou a postar em suas redes sociais! A beldade publicou no Instagram um vídeo em que aparece toda sexy e caprichando no carão e, na legenda, escreveu:

Permita-se... (complete).

Nos comentários, é possível ver Romana Novais mandando uma mensagem para a amiga:

Essa barriga... esse cabelo... essa ESSÊNCIA!!! Menina mulher!

Segundo informações da Marie Claire, um fã ainda comentou - e ganhou a curtida de Jade:

Azar de quem perdeu, né não?

Outros fãs ainda elogiaram:

DONA DO MUNDO, sorte de quem não te deixa escapar.

A mãe ta ON!

Linda, rica e solteira.

Jade e Luan anunciaram por meio das redes sociais o fim do relacionamento - que logo teve o nome de Giulia Be envolvido. Atualmente, o sertanejo, que teve um desentendimento com seus fãs, está no México.