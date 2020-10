Após pai de Duda Reis alegar que filha sustenta Nego do Borel, jornal revela que o cantor está vivendo crise financeira

23/10/2020 | 11:10



Recentemente Nego do Borel e Duda Reis voltaram a ser notícia depois que o cantor fez um ensaio sensual com Anitta. Na ocasião, o pai da atriz publicou inúmeros posicionamentos, afirmando que Duda havia feito uma escolha destrutiva ao se relacionar com Nego, alegando também que a filha trabalha para sustentar o atual noivo.

Agora, de acordo com o jornal Extra, parece que a atriz realmente está bancando as contas da casa, visto que foi revelado que o cantor estaria com dívidas de condomínio da casa em que ambos moram no Recreio, Rio de Janeiro.

A publicação afirma que Nego já vive uma crise financeira há tempos e que se agravou ainda mais na pandemia, por conta da agenda parada de shows. Em consequência, ele passou a acumular dívidas como pagamento de funcionários e até do condomínio. Quem tem ajudado nas despesas da casa, por sua vez, é Duda Reis, que está pagando a conta de luz, telefone, internet e mercado.

Vale dizer que essa não é a primeira vez que a família de Duda critica sua relação. Desde que assumiram, o casal segue enfrentando inúmeras polêmicas. Na última quinta-feira, dia 22, inclusive, a mãe da a atriz, Simone Barreiros, foi acusada de racismo por uma internauta.

Tudo começou quando Simone postou uma foto de Luiz Fernando com a filha mais nova deles, Amanda.

Sim, é a cara do pai, mas é totalmente o jeito da mãe. Minha amigona. Amo muito quando estamos juntos. Paz em casa, legendou ela.

Uma pessoa, então, comentou o post acusando a médica de não apoiar o relacionamento de Duda com Nego por racismo.

A Duda vai dar um neto negro lindo para a sogra. Nosso sangue fala mais alto. E a sogrinha vai ter que engolir, escreveu a pessoa.

Simone não deixou o seguidor sem resposta.

Amo os negros de bom caráter! Inclusive, estou agora com uma amigaça negra. Vocês insistem em me intitular como racista. Tolos!, rebateu.

Até o momento, Nego do Borel e muito menos Duda se posicionaram sobre os recentes acontecimentos. Nas redes sociais, a atriz ignorou os comentários dos internautas a respeito do assunto e publicou uma série de cliques de biquíni.