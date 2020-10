Talita Younan se casa com o filho de Regina Duarte

23/10/2020 | 11:10



Uau! De surpresa, Talita Younan, que está grávida de uma menina, anunciou que oficializou a sua união com João Gomez, o filho de Regina Duarte! Por meio do Instagram, a ex-Malhação postou um álbum de fotos em que aparece ao lado do marido em um cartório. Em uma das imagens, ambos mostram, bem sorridentes, as alianças!

Na legenda, a atriz escreveu:

Quem beijou, beijou, beijou, não beija mais. Eu amo nossa história e tudo que estamos construindo juntos! Peço a benção de Deus todos os dias para proteger nossa sinceridade, nosso cuidado um com o outro, respeito, miudezas do dia a dia e nossa família. Eu amo você e tenho amor de sobra pra vida inteira, aguente.

Nos comentários, os amigos celebraram!

CASADAAAAAAAA!!! Felicidades, casal lindo! Que vocês sejam muito abençoados sempre, disse Aline Dias.

Aaaaaii seus lindooos!! Parabéns!!, escreveu Vitória Strada.