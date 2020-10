8 documentários sobre eSports para conhecer mais desse universo

Marcella Blass

Do 33Giga



23/10/2020 | 10:48



Esportes eletrônicos ou eSports é uma modalidade recente, mas que já tem grandes atletas profissionais, uma legião de fãs e negociações e patrocínios com números expressivos. Os campeonatos, além de transmitidos por streaming, reúnem plateias gigantescas para assistir ao vivo os embates entre as principais equipes de jogos como League of Legends, Rainbow Six Siege e Dota 2.

Se você tem interesse em conhecer mais a fundo como funcionam os campeonatos e as equipes e empresas por trás dessa modalidade, o 33Giga separou 8 documentários que vão te ajudar a descobrir os detalhes e segredos desse universo. Confira:

Reta Final

Esta é uma série documental, original Netflix, que acompanha a emoção e o drama dos bastidores nos sete dias que antecedem grandes eventos em vários universos. No sexto episódio, chamado de “League of Legends”, em 46 minutos a produção mostra a rotina de jogadores profissionais, equipes e indústria de esportes eletrônicos enquanto se preparam para um grande torneio. Assista aqui.

Free to Play

Lançado pela desenvolvedora de jogos Valve Corporation, este é um documentário sobre o The International, o maior campeonato de Dota 2 do mundo. Com 1h15 de duração, a produção acompanha três jogadores profissionais para mostrar como o seu compromisso com o game afetou suas vidas e a importância desse torneio para a suas carreiras.

Em Busca da Vitória

O documentário da Ubisoft acompanha o brasileiro “ZiG” (Team Liquid), o dinamarquês “Pengu” (G2 Esports) e o canadense “Canadian” (Evil Geniuses), três nomes profissionais do Rainbow Six Siege mundial. A produção mostra a rotina e os preparativos dos atletas – assim como suas diferentes motivações – para o Six Invitational, campeonato internacional do jogo.

FGC: Rise of The Fighting Game Community

Produzido pela Hold Back To Block, o documentário explora passado, presente e futuro do cenário competitivo dos jogos de luta e os jogadores que se dedicam a essa modalidade. Disponível na íntegra no YouTube (abaixo), o doc também tem uma versão deluxe estendida que pode ser comprado por U$ 10 no site oficial aqui.

NVIDIA Experience – CS: GO

Resultado da parceria entre a Nvidia e a agência Go Mídia, esta série documental explora um dos jogos mais queridos do brasil, o Counter-Strike. Em quatro episódios no YouTube, ela traz pessoas que fizeram história com o game para mostrar como o título chegou ao País, se popularizou, o crescimento do cenário competitivo e muito mais. Assista o primeiro episódio abaixo e os seguintes aqui, aqui e aqui.

True Sight

A série de documentários foca os bastidores das jornadas de duas equipes profissionais de Dota 2 para escolher a melhor escalação de jogadores. O objetivo de ambas é levar o grande título do The International 2019, o torneio mais importante dentro do universo do jogo.

League of Legends: Origins

Disponível na Netflix e no YouTube, o documentário de pouco mais de uma hora traz fãs, especialistas e criadores para comentar o sucesso do jogo League of Legends. Lançado pela Riot Games, responsável pelo título, a produção é uma comemoração aos 10 anos do game, que começou como uma versão demo gratuita e se tornou referência mundial no universo dos eSports. Assista aqui ou abaixo.

The Celebrity Millionaires of Competitive Gaming

Com o objetivo de mostrar como os videogames são um caminho para conquistar fama e dinheiro, Matt Shea, da Vice, foi até a Coreéa do Sul, país no qual eSportes é assunto sério. No documentário, ele destaca a rápida expansão dos jogos competitivos e como eles se tornaram um negócio lucrativo.