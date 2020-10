Mortal Kombat 11: gameplay revela fatality do novo personagem Rambo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/10/2020 | 10:48



A Warner Bros. Games e a NetherRealm Studios apresentaram nesta quinta-feira (22) um novo gameplay de Mortal Kombat 11 Ultimate. Quem estrela o vídeo é Rambo, personagem icônico de Sylvester Stallone e nova opção jogável do título. Ele estará disponível a partir de 17 de novembro.

É importante destacar que o game Mortal Kombat 11 já está disponível para compra, sendo compatível com PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Neste contexto, o Rambo pode ser adquirido em uma expansão, chamada de Pacote de Kombate 2. Agora, quem adquirir a versão Mortal Kombat 11 Ultimate, já garante o personagem de Sylvester Stallone – além de acesso automático ao Mortal Kombat 11 e as DLCs Pacote de Kombate 1 e Aftermath. Essa opção está disponível para as plataformas citadas anteriores, bem como PlayStation 5, Xbox Series X e Series S.

No gameplay abaixo, você confere a jogabilidade de Rambo, bem como seu fatality em Mortal Kombat 11 Ultimate: