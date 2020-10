Petrobras divulga teaser de venda de 11 campos terrestres do Polo Carmópolis (SE)

23/10/2020 | 09:39



A Petrobras iniciou a etapa de divulgação de oportunidade (teaser) para a venda do conjunto de ativos do Polo Carmópolis, no Sergipe. O pacote de ativos inclui 11 concessões de campos de produção terrestres e as instalações integradas de produção, com campos localizados na Bacia Sergipe-Alagoas.

De acordo com a petroleira, o pacote de ativos tem quase 3.000 poços em operação, além de 17 estações de tratamento de óleo, uma estação de gás em Carmópolis, cerca de 350 quilômetros de gasodutos e oleodutos e as bases administrativas de Carmópolis, Siririzinho e Riachuelo.

Além disso, também está entre os ativos o Polo Atalaia, que inclui o Terminal Aquaviário de Aracaju (Tecarmo), uma unidade de processamento de gás natural e uma estação de processamento de óleo. Outros ativos são o oleoduto Bonsucesso-Atalaia, com 48,6 quilômetros de extensão, e que escoa a produção das concessões até o Tecarmo.

Adicionalmente, estão incluídas todas as instalações de produção contidas no ring-fence (conjunto de ativos) das 11 concessões e a titularidade de parte dos terrenos.

Entre janeiro e setembro deste ano, a produção do Polo Carmópolis foi de 10 mil barris de óleo por dia, e de 73 mil metros cúbicos de gás natural. A Petrobras é a operadora dos campos, com 100% de participação. Segundo a estatal, a venda está em linha com sua estratégia de otimização de portfólio, que visa concentrar seus recursos em ativos de águas profundas e ultraprofundas.