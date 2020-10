Após acidente, Buddy Valastro passa pela terceira cirurgia na mão

23/10/2020 | 09:10



Após sofrer um acidente horrível em que quase perdeu a mão direita, Buddy Valastro usou o Instagram para atualizar seus fãs sobre o seu estado de saúde. Junto com uma foto mostrando o curativo em sua mão, o Cake Boss anunciou que havia feito a sua terceira cirurgia e já estava se recuperando.

Na legenda, escreveu o seguinte:

Oi, gente, eu acabei de fazer a minha terceira cirurgia na mão. Tem sido um caminho difícil para a recuperação, mas eu estou aguentando. Só queria dar notícias e fazer com que vocês saibam o quanto eu agradeço por todo o amor, desejos de melhoras e vibes positivas! Continuem fazendo isso!

Por fim, o confeiteiro ainda fez um agradecimento especial para a médica que cuidou dele:

Um alô especial para a Dra. Michelle Carson do Hospital for Special Surgery e sua equipe incrível, por cuidarem MELHOR de mim!

Lembrando que no dia 23 de setembro, Buddy anunciou por meio de suas redes sociais que havia sofrido um sério acidente. Depois, ele detalhou o ocorrido e explicou que havia ficado com a mão direita presa em um equipamento de boliche e que seus dois filhos tiveram que libertá-lo com a ajuda de uma serra.

Depois, ele abriu o jogo sobre se voltaria ou não a trabalhar.