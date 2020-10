Em busca dos clientes mais jovens, Coop muda layout e lança aplicativo

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



22/10/2020 | 23:59



Com matriz na região, a Coop (Cooperativa de Consumo) aproveita o mês em que completa 66 anos para anunciar reestruturação na marca. O investimento, na ordem de R$ 25 milhões, vai dar aos supermercados e às drogarias cara nova, como layout, placas, cores. O processo de mudança de identidade visual deve levar entre três e cinco anos e tem como foco clientes mais jovens.



A rede tem fama de acolher usuários de idade mais avançada. Mas, conforme recente avaliação feita pela empresa, foi identificado crescimento do público de faixa etária entre 30 e 40 anos. As alterações visam atacar a demanda dessa fatia.



A primeira unidade a ser reestruturada foi a drogaria instalada na Rua Djalma Dutra, no Centro de São Bernardo. A Coop também anunciou lançamento de aplicativo de compras, no qual associados terão ofertas exclusivas e serviços como Coop Retira, que possibilita a compra pelo celular e busca física na loja com os produtos já reservados. O supermercado ganhou cor laranja. A drogaria passa a ter a predominância da cor verde.



Segundo Marcio Valle, presidente executivo, as mudanças implantadas proporcionam "maior transparência e coerência na forma de expressar e apresentar o jeito de ser e fazer da Coop junto aos cooperados e clientes". "Houve a necessidade de nos comunicarmos de maneira mais clara. Fizemos um esforço enorme para nos modernizar, em todos os sentidos, seja em layout, instrumentos de compra ou mídias sociais. É um rejuvenescimento da marca sem perder a essência. Muito pelo contrário."



Desenvolvido pela área de marketing da Coop em conjunto com a Interbrand, o estudo foi iniciado em agosto de 2019 e focado na necessidade de desmembrar e dar identidade própria – separar supermercado e drogaria. Outra mudança será a de oferecer os serviços em um só lugar. Por exemplo, as unidades serão adaptadas para terem drogaria e cafeteria.



A Coop possui 850 mil cooperados ativos, cerca de 6.000 colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados – sendo 24 no Grande ABC, três postos de combustíveis e 57 drogarias.