Brasil contabiliza média móvel diária de 493 mortes por coronavírus nesta quinta

22/10/2020 | 20:12



O Brasil registrou média móvel diária de 493 óbitos pela covid-19 nesta quinta-feira, 22. A média móvel registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana.

De acordo com dados do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, o País teve 25.033 novos casos e 503 novos óbitos nas últimas 24 horas. No total são 5.325.682 pessoas contaminadas e 155.962 mortas. Já o balanço do Ministério da Saúde mostra que 4.779.295 brasileiros se recuperaram da doença e outros 388.435 seguem em acompanhamento.

O Estado de São Paulo, que tem os maiores números absolutos da covid-19 no País, registrou 1.076.939 casos e 38.482 óbitos. Desde às 20h do dia anterior foram contabilizados 3.678 novos casos confirmados e 111 mortes. Segundo balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, 965.420 pessoas estão recuperadas da doença.

Um estudo divulgado nesta quinta, conduzido em uma parceria de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e do Grupo Fleury com o Ibope Inteligência, estima que 1 em 4 adultos da capital paulista já foi infectado pelo coronavírus, o que representa pelo menos cerca de 2,2 milhões de pessoas.

O Brasil continua como o terceiro país mais afetado pela pandemia em número de contaminados, conforme contagem da Universidade Johns Hopkins. Está atrás apenas de Estados Unidos e Índia, que ocupam a primeira e segunda posição, respectivamente. No entanto, em relação ao total de óbitos, o País se mantém na vice-liderança.

Parceria

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

Conforme dados do Ministério da Saúde, 24.858 novos casos de covid-19 e 497 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, o que eleva o total para 5.323.630 pessoas infectadas e 155.900 que perderam a vida desde o início da pandemia. Os números diferem dos compilados pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.