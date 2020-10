22/10/2020 | 19:56



O apresentador Ratinho, do SBT, revelou que está com covid-19 em vídeo publicado em seu Instagram nesta quinta-feira, 22. "Tenho feito exames regulares e, nessa semana, o médico constatou que estou com a covid-19", contou.

Ratinho afirmou: "estou muito bem. Não estou internado, estou tranquilo, na minha casa, meu apartamento aqui em São Paulo, sem problema nenhum. Não tenho nenhum sintoma."

"Mas, estou com covid. Em função disso vou dar uma afastada por uns dias, até voltar tudo à normalidade. Aos amigos, não se preocupem. E aos inimigos, não façam festa, porque eu estou bem, daqui a uns dias eu volto. Um abraço gente, obrigado pelas preocupações", concluiu.