Marinho e outros três voltam aos treinos no Santos e Cuca terá reforços no Rio

22/10/2020 | 19:26



A quinta-feira foi de ótimas notícias para o técnico Cuca, no Santos. Destaque do time na temporada, o atacante Marinho voltou aos treinos e vai ser reforço diante do Fluminense, domingo, pelo Brasileirão. Além dele, Lucas Veríssimo, Madson e Alison também participaram normalmente nas atividades.

Marinho desfalcou o Santos em três partidas. O time perdeu longa invencibilidade na Vila Belmiro diante do Atlético-GO, por 1 a 0, depois ganhou de Coritiba e Defensa y Justicia, pela Libertadores, ambas por 2 a 1. Para o técnico Cuca é uma ótima notícia. Ele acaba de perder Kaio Jorge para a seleção brasileira sub-20 e não sabe se o venezuelano Soteldo permanecerá.

Além de seguir firme na busca pelos líderes do Brasileirão, o Santos terá nós próximos dias os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil com o Ceará. Cuca temia muito não contar com os atletas até então lesionados. E usar todos os recuperados no Maracanã será importante para adquirirem ritmo de jogo antes dos duelos mata-matas com os cearenses.

Marinho se recuperou de um edema na coxa esquerda e Lucas Veríssimo está livre das dores na panturrilha esquerda. O caso que ainda requer mais cautela é o do volante Alison. Ele bem sofrendo com uma periostite por sobrecarga na perna esquerda.

O caso de Madson foi mais simples. O lateral-direito não atuou apenas no último jogo, pela Libertadores, por causa de uma amidalite. Deve ser o titular diante do Fluminense após Pará sofrer entorse diante dos argentinos, na terça-feira.