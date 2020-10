França tem recorde de casos e estende toque de recolher a 2/3 da população

22/10/2020 | 17:50



O governo da França anunciou que vai estender o toque de recolher para mais regiões do país, afetando agora 46 milhões de pessoas - dois terços da população. A decisão vem após o constante aumento no número de diário de casos de covid-19. Após o anúncio, as autoridades de saúde francesas registraram mais 41.622 contaminações pelo novo coronavírus, recorde desde o início da pandemia. Agora o país se aproxima de 1 milhão de infecções - são 999.043 até hoje. Já as mortes somam 34.210.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou que as medidas de toque de recolher da covid-19 serão estendidas a mais 38 distritos por seis semanas. "A segunda onda está aqui, a situação é grave", disse, em coletiva.

A Alemanha também registrou um recorde de casos diários. Com 11.287 casos registrados nas últimas 24 horas, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o país totaliza agora 392.049 casos confirmados e 9.905 mortes.

Na Grécia>, o governo vai impor um toque de recolher nas áreas mais afetadas pelo novo coronavírus. O primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, anunciou hoje que as restrições vão incluir várias áreas do país, incluindo Atenas. A medida deve entrar em vigor a partir de sábado, 24.

"O objetivo é restringir os movimentos e as reuniões noturnas que favorecem a disseminação do vírus. Talvez seja menos divertido por um tempo, mas significaria mais saúde a longo prazo", disse Mitsotakis. De acordo com a OMS, já são 27.334 casos confirmados no país e 534 mortes.