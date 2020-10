Bolsas de NY fecham em alta, com foco em estímulo fiscal e balanços

22/10/2020 | 17:27



As bolsas de Nova York fecharam com ganhos, após pregão no qual se alternaram entre altas e quedas. As negociações de um novo pacote fiscal estiveram no radar, embora ainda sem uma solução sobre o assunto, e investidores também monitoraram balanços corporativos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,54%, em 28.363,66 pontos, o S&P 500 subiu 0,52%, a 3.453,49 pontos, e o Nasdaq avançou 0,19%, a 11.506,01 pontos.

A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, voltou a mostrar otimismo sobre a chance de um acordo sobre mais estímulos nesta quinta-feira, ao dizer que as conversas têm avançado.

Já o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, disse que há ainda "divergências significativas" entre as partes e comentou que o tempo está passando, o que dificulta um acordo antes da eleição de 3 de novembro.

A questão fiscal segue no radar e havia também expectativa pelo debate entre o presidente Donald Trump e seu rival, Joe Biden, nesta noite.

Além disso, o avanço da covid-19 em partes do país, como o Meio-Oeste, está no radar, já que pode significar à frente novas interrupções na atividade e prejudicar a confiança.

A TD Securities destaca o quadro na região citada, ao lembrar que no Meio-Oeste ocorre aumento não apenas nas taxas de casos positivos para o vírus, mas também nas hospitalizações.

No setor corporativo, a ação da AT&T subiu 5,88%, após balanço que agradou o mercado, e Coca-Cola teve ganho de 1,38% após seus resultados.

American Airlines subiu 3,18%, depois de balanço com prejuízo no terceiro trimestre e resultado inferior ao projetado por analistas, mas com reação do papel ao longo do dia.