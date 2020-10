22/10/2020 | 16:10



Giovanna Ewbank deu à luz Zyan no dia 8 de julho desse ano. Desde então, a apresentadora passou a compartilhar alguns cliques fofíssimos do filho caçula, que acabam deixando todos os seguidores da atriz com o coração derretido.

Nessa quinta-feira, dia 22, enquanto estava sendo maquiada, Ewbank compartilhou um Storie ao lado de Zyan. Ao perceber que o bebê estava olhando fixamente para o celular, a apresentadora ficou encantada com o filho e brincou:

- Elefantinho, elefantinho... Ele quer se ver, não creio! Não creio no meu bebê elefante!