Empresa de Santo André recebe certificação na prevenção à Covid-19

Do Diário do Grande ABC



22/10/2020 | 15:33



O Grupo Verzani & Sandrini, de Santo André, uma das maiores empresas de facilities (prestação de serviço) no Brasil, é o primeiro do setor a receber um selo de certificação, o Safeguard, sobre as medidas adotadas na prevenção da Covid-19. A certificação é conferida pelo Grupo Bureau Veritas, referência mundial em serviços de avaliação de conformidade e certificação em saúde e segurança.

O selo é conferido após a vistoria atestar uma série de listas de verificação desenvolvidas por um grupo de especialistas em saúde, segurança e higiene com base nas melhores práticas e recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) e medidas preventivas a serem aplicadas para uma reinicialização mais segura dos negócios após o período de quarentena causado pela Covid-19.

O selo certifica que a companhia está tomando todos os cuidados na prevenção de riscos, com equipes treinadas em boas práticas de higienização, garantindo que as medidas de proteção estão adequadamente implementadas de maneira transparente. Na prática, garante que todos os envolvidos no processo de prestação do serviços estão protegidos dos riscos de contaminação.

O Grupo Verzani & Sandrini é pioneiro no setor de facilities a ser certificado pelo Safeguard, reconhecendo suas áreas Verzani Serviços e VS Segurança de Santo André/SP com o selo. “A Verzani & Sandrini já estava atuando junto a seus clientes de acordo com as determinações da vigilância sanitária, Ministério da Saúde e OMS. O resultado foi a conquista dessa importante certificação no combate à doença”, afirmou a gerente de auditoria interna e compliance, Maraisa Gomes. “Essa certificação atesta a qualidade e a padronização das práticas adotadas pela V&S, ajudando na prevenção de riscos, e condições de convivência e trabalho seguras para clientes e colaboradores”, concluiu.