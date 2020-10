Matthew McConaughey revela ter sido abusado sexualmente na adolescência

22/10/2020 | 15:11



Como você pode acompanhar, Matthew McConaughey escreveu um livro contando alguns momentos de sua vida pessoal. Chamado Greenlights, a obra foi lançada na última terça-feira, dia 20.

No livro, segundo o The Sun, o vencedor do Oscar de Melhor Ator por Clube de Compras Dallas revelou ter sofrido abuso sexual em sua adolescência:

- Fui molestado por um homem aos 18 anos [de idade], quando estava inconsciente na traseira de uma van.

E completou:

- Nunca me senti uma vítima. Tenho muitas provas de que o mundo está conspirando para me fazer feliz.

O ator, que é casado com a brasileira Camila Alves, também contou que sua primeira relação sexual foi aos 15 anos de idade, e a experiência não foi nada agradável:

- Fui chantageado a fazer sexo pela primeira vez quando tinha 15 anos [de idade]. Tinha a certeza que ia para o inferno por ter feito sexo antes do casamento.