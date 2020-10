Rafa Kalimann lamenta descoberta de câncer de mama na avó e morte de um tio

22/10/2020 | 15:11



Rafa Kalimann fez um desabafo emocionante em seu Twitter oficial nesta quinta-feira, dia 22. A influenciadora lamentou a descoberta de algumas doenças em sua família e, ainda, a morte de um tio.

Essa semana descobrimos câncer de mama na minha avó e ela fez a cirurgia, e um tio que amo infartou (ambos estão bem, graças a Deus). Já outro tio acaba de falecer... nessas horas temos que ter muito jogo de cintura pra continuar fazendo o que precisamos fazer. Quando minha mãe me chama, já me dá frio na barriga.

Muito espirituosa, Rafa também citou algo de positivo que aconteceu no meio dessas tragédias.

Por outro lado, uma priminha nasceu e trouxe muuuuuita alegria. [Ela se] chama Ayla, vou mostrar ela para vocês. [...] Nem sempre as coisas vão estar como esperamos e a dor pode ser inevitável, mas temos que procurar olhar para o lado bom. A gente pode até passar pelo fogo, mas temos um Deus que cuida e transforma.

Nas respostas dos tweets, diversos fãs prestaram solidariedade à Rafa neste momento.

Fama internacional

Como te contamos, Rafa Kalimann recebeu um comentário de Paris Hilton no Instagram. Mas se você acha que um comentário foi tudo o que a socialite deixou, está muito enganado! No Twitter, a ex-BBB revelou que também recebeu um áudio particular de Paris.

Ela me mandou um áudioooo. Vou treinar 60.000 vezes uma mensagem para responder bem com áudio também, contou.