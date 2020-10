Leonardo reclama de saudades de Zé Felipe em casa e provoca a esposa: - Eu estou solteiro!

22/10/2020 | 15:10



Cerca de duas semanas depois que Zé Felipe e Virginia Fonseca se mudaram para sua própria mansão, o sertanejo Leonardo parece estar sentindo falta da companhia do filho e da nora. No Stories do Instagram, Poliana Rocha, a esposa de Leonardo, compartilhou um vídeo no qual mostra o marido reclamando de saudades do filho e de seus amigos.

No vídeo, Poliana pergunta ao sertanejo como ficou a casa depois que Zé Felipe se mudou para a mansão que fica ao lado do pai. A resposta arrancou risadas da jornalista:

- [Ficou] uma b***a! [Sinto falta] do Zé e da turma que andava com ele. Podem largar essa casa e voltar todo mundo para cá.

Poliana então marcou o filho, Virgínia e de uma amiga, Emanuelly Fonseca, no vídeo, pedindo ajuda em tom de brincadeira e afirmando:

- Ele está sentindo falta do Zé Felipe demais.

Em seguida, Leonardo aproveitou a deixa para alfinetar a esposa:

- Essa vida de solteiro não está dando, não. Estou solteiro!

A jornalista, por sua vez, repreendeu o marido:

- Solteiro, né? Você vai ver a mão na orelha.

Apesar disso, Leonardo não deve ficar muito tempo ser ver o filho e a nora. Pouco depois da mudança, Virginia postou em seu canal do YouTube um vídeo mostrando um pouco mais da casa nova, mas afirmando que ainda pretende dormir na mansão do sogro algumas vezes:

- Estamos na nossa casa nova! Vai ser a primeira noite na casa nova. Estou muito feliz. Casa da gente é tudo. Mas amo a casa do Leo. Tenho certeza que pelo menos duas vezes na semana a gente vai dormir lá porque aqui a gente vai acabar se sentindo muito sozinho.