A modernidade e o luxo de Bahrein

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



22/10/2020 | 13:19



Localizado no Golfo Pérsico, o Bahrein fica no centro das principais rotas comerciais do mundo. Além da sua moderna capital, Manama, o país abriga inúmeros pontos turísticos de interesse.

O destino é constantemente lembrado por ser palco de um circuito da Fórmula-1. Para quem quer conhecer a região sem sair de casa, o Rota de Férias separou fotos incríveis do Bahrein. Confira na galeria:

Fotos incríveis do Bahrein