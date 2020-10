Parque temático Hopi Hari promove drive-in de terror

Redação

22/10/2020 | 13:19



O Hopi Hari, parque temático localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo, está promovendo um drive-in de terror chamado Horror Drive Tour para celebrar a temporada de Halloween. O evento vai até 2 de novembro, com sessões aos sábados e domingos, a partir das 18h.

Inspirado na Hora do Horror – que desde sua primeira edição, em 2002, é responsável por atrair milhares de pessoas ao parque –, o Horror Drive Tour percorre quase três quilômetros do Hopi Hari. Uma vez no trajeto, que é realizado de carro, os visitantes se deparam com os bastidores de um antigo estúdio de gravações, que foi desativado após uma série de pessoas desaparecidas sem explicação.

No enredo, um cineasta se interessa pelo local e compra-o, para concluir todas as filmagens interrompidas na época dos sumiços. Em meio à atmosfera macabra, o público descobre mais a respeito dessa história e se surpreende com as criaturas assustadoras que surgem da escuridão.

Drive-in de terror no Hopi Hari

Enquanto espera pelo horário da sessão ou depois de aproveitar a experiência, o visitante pode curtir uma balada drive-in no Teatro Arena Di Hopi Hari. Ou, durante o dia, aproveitar as outras atrações do parque temático, que está funcionando com 40% da capacidade de público. Todos os brinquedos estão abertos, à exceção de Simulakron, Cinemotion, La Mina del Joe Sacramento e Katakumb, e também alguns shows.

Ingressos

O Passaporti para o Horror Drive Tour dá acesso a um automóvel de pequeno ou médio porte com até quatro pessoas e custa R$ 249,90. No dia do evento, basta apresentar o QR-Code gerado no site.