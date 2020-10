Lisa Marie Presley faz homenagem emocionante ao filho, Benjamin, que faria aniversário de 28 anos: Meu coração e alma foram embora com você

22/10/2020 | 13:10



Lisa Marie Presley fez uma emocionante homenagem ao filho, Benjamin, que tirou a própria vida no dia 12 de julho. A filha de Elvis Presley fez um post na última quarta-feira, dia 22 de outubro, data em que ele completaria 28 anos de idade. No Instagram, ela postou uma foto do filho, em que ele aparece em um aniversário, com um bolo e chapéuzinho, e escreveu:

Meu lindo, lindo anjo. Eu venerava o chão em que você andou nessa Terra e agora no céu. Meu coração e alma foram embora com você. A profundidade da dor é sufocante e sem fundo sem você todos os momentos por todos os dias. Eu nunca mais serei a mesma. Por favor, espere por mim, meu amor, e segure a minha mão enquanto eu fico e continuo a proteger e a criar suas irmãzinhas e fico aqui pela Riley. Eu sei que você gostaria disso. Feliz aniversário, meu doce, doce menino. Você era muito bom para esse mundo.

Triste, né?

Lisa, além de Benjamin, é mãe das gêmeas Harper e Finley. Riley, a outra filha citada no texto, também fez uma homenagem ao irmão no Instagram:

Feliz aniversário, lindo anjo.