22/10/2020 | 13:11



Virginia Fonseca está ansiosa para ver a barriguinha de grávida aparecer! No Instagram Stories, a influenciadora digital, que espera seu primeiro filho com o cantor Zé Felipe, brincou sobre estar com a barriga chapada ao dois meses de gestação.

Por onde anda meu nenê?, perguntou ela, enquanto filmava a barriga em dois ângulos diferentes.

Em outro clique, Virginia, que recentemente fez uma lipoaspiração no abdômen, exibiu a barrigada trincada enquanto ganhava um beijinho do namorado.

Amo demais vocês, escreveu o filho de Leonardo.