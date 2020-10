Filha de Eliana esconde celular da mãe e apresentadora pensa em comprar outro: - Ela pega as coisas e eu não acho nunca mais

22/10/2020 | 13:11



Eliana compartilhou uma história inusitada - e engraçada! - em seus Stories do Instagram na última quarta-feira, dia 21. A apresentadora contou que perdeu o seu celular e que sua imagem nas redes sociais iria ficar prejudicada por um tempinho.

- Estão me perguntando o que aconteceu com a câmera do meu celular. Está ruim, né, gente? É que eu perdi meu celular, na verdade. E aí eu peguei um celular antigão que eu tinha e estou usando ele. As pessoas estão falando Ai, limpa a câmera. Não tem o quê limpar, não. Acho que é a resolução mesmo desse celular. Mas enfim...

Então, Eliana expressou a sua vontade de comprar outro aparelho.

- O mais importante é estar com vocês, certo? E quando eu tiver um tempinho, eu vou comprar outro celular. E aí você vão amar as imagens, vai estar bem melhor.

Mas aí veio a grande revelação: o celular está em algum lugar na casa da própria comunicadora! Quem escondeu o objeto foi a filha caçula de Eliana, Manuela, de três anos de idade.

- Eu perdi meu celular em casa, mesmo. Se der, eu vou achar. Se não, eu vou comprar outro. A Manu pega as coisas e esconde, ela está nessa fase. E às vezes eu não acho nunca mais. Em algum momento, eu vou encontrar ele. Mas espero encontrar em breve, senão eu vou comprar mesmo outro.

Ao se despedir, a apresentadora fez uma brincadeira com a personalidade da filha.

- Manuzinha é muito danada, gente. Dizem que toda Manuela é danada... É verdade? Essa é danadinha, já veio na encomenda mesmo.

Que situação, né?