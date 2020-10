'Estamos perto de um acordo por estímulos fiscais', diz Nancy Pelosi

22/10/2020 | 12:47



A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, voltou a mostrar otimismo nesta quinta-feira sobre a perspectiva de haver novo pacote fiscal para apoiar a economia no país. "Estamos perto de um acordo por estímulos fiscais", disse ela, durante entrevista coletiva em Washington.

Pelosi tem realizado contatos nos últimos dias com o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin.

Questionada sobre seu otimismo no assunto, ela garantiu que, se não houvesse avanços nas conversas, ela já as teria abandonado. "Estamos estreitando as diferenças nas negociações", comentou, dizendo ainda acreditar que os dois lados têm interesse em fechar esse pacto por estímulos, no quadro atual.

A deputada democrata ressaltou a importância de que qualquer proposta de pacote fiscal tenha "forte apoio bipartidário".

Ela julga essa opção "a coisa certa a fazer para nossas famílias agora", diante do choque da pandemia da covid-19, e destacou o "bom progresso" feito nos últimos dias nos diálogos sobre o assunto.