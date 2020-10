Após casamento de ator mexicano, 100 pessoas são infectadas com coronavírus

22/10/2020 | 12:10



Ao invés de seguir pelo caminho de outras celebridades e adiar o seu casamento por conta da pandemia do coronavírus, o ator Armando Torrea, conhecido por fazer novelas no México, ignorou as orientações de evitar aglomerações e mesmo assim oficializou a sua união com Laura Pérez em uma super festa com diversos convidados na cidade de Mexicali, na Baixa Califórnia, no dia 3 de outubro. Porém, não deu outra: 100 pessoas, logo após a celebração, foram diagnosticadas com a Covid-19.

Segundo informações do San Diego Union-Tribune, as informações foram divulgadas pelo governo do estado. Alonso Pérez Rico, o Secretário de Saúde, definiu a atitude do casal como irresponsável, já que de 300 convidados, 100 pessoas ficaram doentes - ou seja, um terço das pessoas que estavam no local.

Na época, diversos registros foram postados em redes sociais e ficou evidente que nenhuma providência de segurança foi tomada, já que ninguém usava máscaras, praticava o distanciamento social e nem usava álcool gel.

A princípio, era para o casamento ter acontecido em abril de 2020, mas com as paralisações das atividades sociais, justamente por causa da pandemia, o casal adiou a celebração para o primeiro final de semana de outubro. Porém, mesmo assim, esse tipo de celebração na Baixa Califórnia só poderia contar com a presença de, no máximo, 50 convidados.

Dentre os infectados, até há pessoas de grupo de risco, mas não há nenhum caso grave. Algumas pessoas estão assintomáticas e outras não apresentam grandes preocupações.

O salão que sediou a festa ainda será investigado pela Comissão Estadual de Proteção de Riscos Sanitários por violar as restrições de Mexicali.

Vish!