Gloria Vanique deixa a TV Globo e é contratada pela CNN Brasil

22/10/2020 | 12:10



Poucos dias após a CNN Brasil anunciar a contratação de Márcio Gomes veio outra confirmação: Gloria Vanique, ex-âncora da TV Globo, é a mais nova funcionária do canal! De acordo com o comunicado enviado à imprensa, a jornalista irá apresentar um dos telejornais da CNN na TV e também estará presente em um novo projeto de expansão do canal - ainda sem maiores detalhes.

Fazer parte do time da CNN será um enorme aprendizado e eu estou sempre disposta a desafios. Estou muito feliz com o convite e com todos os projetos que poderemos desenvolver, disse Gloria em comunicado.

O CEO e sócio-fundador da CNN Brasil, Douglas Tavolaro, também celebrou a chegada da jornalista:

Gloria Vanique é um talento raro do telejornalismo. Com conteúdo e vasto repertório, transmite ao telespectador credibilidade, elegância e simpatia. Ela possui todas as qualidades que queremos para o projeto de crescimento da CNN.

A jornalista estava na Globo desde 2007, emissora onde ficou à frente de telejornais como Bom Dia Brasil e Bom Dia São Paulo.