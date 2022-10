10 podcasts de terror para ouvir no Dia das Bruxas

Marcella Blass

31/10/2022 | 08:55



Os podcasts de terror têm sido bastante explorados dentro da podosfera. Há uma série de programas dedicados a discutir casos de assombrações famosas, crimes reis, lendas urbanas, além de filmes, séries, quadrinhos e outras produções que compõem esse universo. Como o Dia das Bruxas é celebrado hoje (31), o 33Giga decidiu listar 10 desses conteúdos. Veja só!

1. Mundo Freak Confidencial

Focado em casos insólitos, mistérios e paranormalidade, o Mundo Freak Confidencial é um dos maiores destaques em podcasts de terror. O programa costuma discutir de forma leve e divertida mesmo os assuntos mais pesados, trazendo sempre convidados céticos e crédulos para debater a veracidade dos casos sobrenaturais.

2. República do Medo

O podcast explora o horror em suas mais variadas facetas culturais e históricas. Semanalmente, o grupo discute sobre séries, livros e relatos sobrenaturais. O programa também tem um episódio especial chamado de “Em Volta da Fogueira”, no qual conta as histórias assustadoras vivenciadas por seus ouvintes.

3. Dr. Morte

Produzido pela Wondery em 2018, Dr. Morte é uma temporada de seis episódios que conta a história de Christopher Duntsch. O neurocirurgião ficou conhecido e foi condenado por negligencia médica por ter deixado 33 pacientes gravemente feridos e dois mortos depois que eles passam por sua mesa de cirurgia.

4. Modus Operandi

Criado por Carol Moreira e Mabê Bonafé, Modus Operandi é um dos podcasts de terror que conta histórias de crimes reais. Com cerca de uma hora de duração, o programa já teve episódios sobre casos de grande repercussão nacional e internacional, como o de Isabella Nardoni, o massacre de Columbine e Suzane Von Richthofen.

5. É Você Satanás?

Livia e Verônica se reúnem todas as semanas para falar de experiências pessoais e de seus ouvintes com espíritos, aparições e barulhos estranhos. O catálogo de episódios também traz discussões sobre lendas urbanas de dentro e fora do Brasil, crimes reais, serial killers e muito mais.

6. SextaCast

Com um mix de informação e humor, o podcast discute cinema fantástico e seus subgêneros, como terror, suspense e ficção científica – tanto lançamentos quanto grandes clássicos. Idealizado por Marlon Master e Evandro Sal, o programa é fruto do site Sexta Meia-Noite, tradicional na internet quando o assunto é cinema de terror.

7. 1001 Crimes

Feito por mulheres, o 1001 Crimes sai no Spotify e nos agregadores duas vezes na semana. O programa discute uma série de crimes reais que aconteceram dentro e fora do País. Os episódios variam em dois formatos: o tradicional (com média de uma hora de duração) e o Mini Episódio (com média de dez minutos de duração).

8. Podtrash

Clássico entre os podcasts de terror, é produzido pela The Dark One Productions. Todos os domingos o Podtrash lança um episódio sobre filmes trash, lado B, produções de baixo orçamento e também ícones do gênero. A duração dos programas é de, em média, 90 minutos, e foca debates descontraídos e divertidos.

9. Sociedades Secretas

Lançado todas as quintas-feiras, a cada dois episódio o podcast expõe a história e os mistérios das chamadas sociedades secretas. Produzidos por Max e Ron Cutler, o programa destaca o que se sabe sobre as pessoas e o contexto responsável pela fundação desses grupos anônimos e como eles impactam o universo a sua volta.

10. Hangar 18

Criado por Cristiano Zoucas e Fernando Ribas, o podcast discute ufologia e casos insólitos. Com episódios semanais de pouco mais de 1 hora, o programa tem uma pegada mais informal e descontraída para debater histórias que intrigam o Brasil e o mundo.