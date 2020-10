Marcelo Melo e Lukasz Kubot vencem e estão nas quartas de final em Colônia

22/10/2020 | 11:08



A dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot garantiu vaga nas quartas de final do ATP 250 de Colônia, segundo torneio seguido que está sendo disputado na cidade alemã. Nesta quinta-feira, os cabeças de chave número 1 confirmaram seu favoritismo e derrotaram na estreia o israelense Jonathan Erlich e o monegasco Hugo Nys por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h08 de jogo.

Melo e Kubot voltam à quadra, nesta sexta-feira, para enfrentar o neozelandês Marcus Daniell e o austríaco Philipp Oswald, que eliminaram os alemães Daniel Altmaier e Oscar Otte, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Domingo, Melo e Kubot foram superados pelos experientes franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut na final do primeiro torneio em Colônia.

Na sequência, a dupla vai disputar os torneios ATP 500 de Viena, na Áustria, e o Masters 1000 de Paris, na França, com início em 2 de novembro. Brasileiro e polonês buscam uma das oito vagas na chave de duplas do ATP Finals, que vai reunir a elite do tênis mundial entre 15 e 22 de novembro.