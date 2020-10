Eliana revela maior arrependimento de sua vida

22/10/2020 | 11:10



Após relembrar que aborto a fez pensar em colocar um fim em seu casamento, Eliana entregou para Thais Fersoza qual o maior arrependimento de sua vida. Em um vídeo, publicado na última quarta-feira, dia 21, a apresentadora disse que gostaria de ter tido mais filhos.

- É recorrente aquela pergunta: Você se arrepende de alguma coisa na sua trajetória?. Antes eu não pensava no que eu me arrependia de fato, mas hoje eu tenho claramente uma resposta para isso, que é: eu poderia ter tido mais filhos. Se eu tivesse pensado um pouquinho mais cedo... e eu aconselho as mulheres que querem ser mães a não pensarem tão tardiamente nisso. Eu queria estar praticamente sem condições de falar nesse momento, com um monte de crianças correndo aqui em casa. Era essa energia que poderia estar rolando aqui. Pelo menos uns quatro estaria bom, disse ela, que é mãe de Arthur, de oito anos de idade, fruto da relação com João Marcelo Bôscoli e Manuela, de dois anos de idade, do casamento com seu atual marido Adriano Ricco.

Eliana falou que propôs a separação após sofrer um aborto espontâneo, mas seu marido disse que queria continuar o relacionamento.

- Eu tive um aborto, eu perdi, antes da Manu. E eu achei que eu não ia engravidar mais. Até falei para o Adriano na época: 'Olha, eu já tenho quarenta e poucos anos e eu acho que, numa boa, se você quer ser pai, eu diria para você buscar outro caminho, por mais que a gente se ame, tudo e tal...Por que eu acho que não vai rolar Na época, eu ouvi uma coisa tão bacana dele que me motivou a permanecer na relação com mais amor ainda. Foi quando ele disse que, independentemente de eu poder ou não ter filho, ele me amava e queria seguir comigo. Aquilo me motivou mesmo. Foi muito forte para mim, contou.

Na segunda parte do vídeo com Thais Fersoza, Eliana disse que foi com 33 anos de idade que resolveu pensar em se tornar mãe. Ela ainda revelou qual a diferença entre o maternar de Arthur e Manuela:

- Ficava muito preocupada em todos os detalhes, era muita perfeição, me deixava exausta. Flexibilizar no primeiro filho era um sacrifício.