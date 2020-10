Bélgica mantém liderança no ranking da Fifa; França é a 2ª, seguida pelo Brasil

22/10/2020 | 10:18



Poucas alterações foram registradas nas primeiras colocações do ranking da Fifa do mês de outubro, revelado, nesta quinta-feira, pela entidade máxima do futebol. A Bélgica (1.765 pontos) mantém o primeiro lugar, seguida pela França (1.752), enquanto Brasil (1.725), Inglaterra (1.669) e Portugal (1.661) aparecem na sequência.

Espanha (sexta, com 1.639 pontos)) e Argentina (oitava, 1.636)) subiram uma colocação, superando Uruguai (sétimo, 1637) e Croácia (nona, 1.634), respectivamente. A Colômbia permanece em décimo lugar (1.631).

A seleção dinamarquesa ganhou três posições e surge em 13º lugar, enquanto a holandesa caiu duas colocações e aparece em 15º. A seleção peruana, outra representante do futebol sul-americano, é a 24ª no ranking.

A próxima relação do ranking da Fifa será divulgada na segunda quinzena de novembro, quando serão realizadas duas rodadas da Liga das Nações, fechando a fase de grupos, e duas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022.