Kim Kardashian ganha festa surpresa de Kanye West e sua família - com a recriação de diversas celebrações de seu passado

22/10/2020 | 10:10



Kim Kardashian completou 40 anos de idade na última quarta-feira, dia 21, e achou que não conseguiria comemorar o aniversário por conta da pandemia do coronavírus. Porém, a empresária ganhou uma super festa surpresa organizada pelo marido, Kanye West, e por sua família - e tudo foi registrado em um episódio especial de Keeping Up With the Kardashians!

No começo do episódio, a beldade aparece chateada:

- Tive todos esses sonhos e metas para o meu aniversário de 40 anos que não podem se realizar [devido à pandemia]. Acho que, tipo, ao fazer 40 anos, não estou surtando nem nada. É definitivamente uma realização, tipo: Santo Deus. Eu tenho 40. Isso é o que eu continuo pensando: Santo Deus. O que aconteceu? Como isso aconteceu? Como vim parar aqui? É definitivamente como: Droga. Eu realmente não posso mais postar fotos sexy demais no meu Instagram.

Ao longo do episódio, vemos imagens intercaladas de sua família organizando a festa, enquanto Kim não suspeita de nada! Porém, no dia da celebração, achando que ia para uma sessão de fotos, Kim é surpreendida ao chegar em casa e ouvir o som da voz de seu pai, Robert Kardashian, que morreu em 2003, além de cenas de seus outros aniversários sendo transmitidas por meio de telões!

- Assim que ouvi a voz do meu pai falando como se fosse meu primeiro aniversário. Caiu a ficha. Minha mãe e meu pai filmaram tudo, tiraram fotos de tudo, então eu tenho, tipo, memórias claras de cada festa de aniversário e de ver todas elas organizadas. Conforme eu andava por esta festa e via as telas enormes mostrando minhas festas de aniversário - [é] tão divertido ver que tudo ganha vida nesta sala.

Como o seu aniversário de dez anos de idade foi o mais divertido em toda a sua vida, essa foi a festa que mais ganhou recriações em sua festa de 40 anos. Suas irmãs, Khloé e Kourtney, recriaram uma dança especial que haviam feito para Kim na ocasião. Em depoimento, Kourtney disse:

- Acho que temos tanta sorte que nosso pai documentou nossas vidas inteiras, tipo, eu não teria me lembrado da dança de dez anos se não fosse por esses vídeos.

No episódio, é ainda possível ver que conseguiram recriar o aniversário de Kim que foi em uma lanchonete, inclusive com a decoração praticamente igual, além de bolos de seus outros aniversários!