Após reclamação de fãs, Luan Santana posa no México e promete: Vou tentar mostrar mais para vocês

22/10/2020 | 09:10



Luan Santana mostrou que está atento ao pedido dos fãs nas redes sociais. Depois da polêmica decisão de seus fãs-clubes, que anunciaram que vão suspender as atividades por conta da ausência do cantor nos últimos tempos, ele reapareceu no Instagram para mostrar alguns detalhes de como está sendo sua viagem ao México.

Para o alvo e avante, escreveu ele ao aparecer enquanto curtia um restaurante em Quintana Roo.

Na caixa de comentários, diversos seguidores deixaram elogios ao cantor e uma seguidora implorou:

Faz mais Stories, por favor. Tô morrendo de saudade.

Para a surpresa de todos, ele respondeu, prometendo atender ao pedido:

Vou tentar mostrar mais pra vocês!

Como promessa é dívida, Luan foi até os Stories e mostrou detalhes de seu almoço, contando que passou dois dias só trabalhando e compondo novas músicas no México e que iria tirar o dia para conhecer o local onde está hospedado, visitando alguns lugares e provando da comida mexicana.

Essa é a primeira vez que Luan aparece nas redes sociais desde o fim do noivado com Jade Magalhães. A influenciadora digital anunciou o término do relacionamento após ele embarcar para o México. O cantor esperou para se pronunciar, mas publicou um texto emocionado para falar sobre o assunto. Depois, manteve-se mais discreto e não deu detalhes de como estava durante a viagem até então.