22/10/2020 | 07:17



Na sessão virtual do Cinusp, que vai ao ar nesta quinta-feira, 22, a partir de 14h, o filme escolhido para ser exibido é Que Horas Ela Volta?, dirigido por Anna Muylaert.

Na história, Regina Casé é Val, ex-babá que permaneceu como agregada da família. Com a chegada de sua filha, Jessica (Camila Márdila), uma garota com personalidade forte, cheia de atitude, as tensões afloram.

Também no elenco Karina Telles, Michel Joelsas e Lourenço Mutarelli. O longa ficará disponível nos canais oficiais do Cinusp na internet por 24h, com um limite de visualizações.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.