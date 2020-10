Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com dúvidas sobre acordo nos EUA

22/10/2020 | 07:10



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, 22, diante do lento ritmo das negociações entre o governo dos EUA e a oposição democrata para o lançamento de um novo pacote fiscal em reação à pandemia de coronavírus.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,70% em Tóquio hoje, a 23.474,27 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,67% em Seul, a 2.355,05 pontos. Já na China continental, o Xangai Composto se desvalorizou 0,38%, a 3.312,50 pontos, e o Shenzhen Composto teve perda de 0,49%, a 2.243,24 pontos.

Em comício ontem à noite, o presidente dos EUA, Donald Trump, acusou os democratas de não estarem dispostos a fechar um acordo aceitável para novos estímulos fiscais, horas depois de relatos sobre novos avanços nas negociações. A expectativa é que a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, e o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, voltem a conversar nesta quinta.

O mau humor prevaleceu também na bolsa australiana, a principal da Oceania. O S&P/ASX 200 caiu 0,29% em Sydney, a 6.173,80 pontos, pressionado por ações de petrolíferas, que reagiram ao tombo de até 4% nas cotações internacionais do petróleo ontem.

De volta à Ásia, as bolsas de Hong Kong e de Taiwan foram exceção e garantiram modestos ganhos. O Hang Seng teve alta de 0,13%, a 24.786,13 pontos, e o Taiex subiu 0,31%, a 12.917,03 pontos. (Com informações da Dow Jones Newswires).