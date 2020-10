No Sul, São Caetano não consegue engrenar sequência positiva e perde por 2 a 1 para o Joinville

Luís Felipe Soares



21/10/2020 | 21:56



A busca do São Caetano por engrenar sequência positiva dentro da Série D do Campeonato Brasileiro foi impedida pelo Joinville. Na noite desta quarta-feira (21), no Sul, o time do Grande ABC, que havia vencido a primeira na rodada anterior, foi derrotado por 2 a 1. Em oitavo e último lugar no Grupo 8, com cinco pontos, o Azulão se complica ainda mais no sonho pela classificação.

O primeiro tempo foi movimentado, com os mandantes indo para cima e buscando criar mais jogadas. Ao Azulão coube o papel de defesa e pensar em contra-ataques pouco produtivos e poucos chutes. A ofensiva dos catarinenses deu bons resultados. Aos 28, Lucas de Sá chutou de dentro da grande área, a bola passou no meio da defesa e entrou no canto esquerdo: 1 a 0. O placar foi ampliado aos 31, com Alison aproveitando cruzamento baixo da esquerda e tocando no contrapé do goleiro.

O Joinville parou de pressionar na segunda etapa e optou por tentar controlar o jogo defensivamente. O São Caetano se postou melhor no meio-campo e tentou subir mais ao ataque, mas sem encaixar boas jogadas na frente. Destaque para o goleiro Caio, que fez boas defesas e salvou o time de possível placar mais elástico.

O desconto da equipe local veio aos 41 minutos. Ronaldo brigava com a zaga e o goleiro Dalberson falhou na saída. A bola sobrou e o atacante se esticou para deixar o seu.

O próximo compromisso do São Caetano pela Série D está agendado para sábado, às 18h, quando recebe no Estádio Anacleto Campenella o time do Pelotas (Rio Grande do Sul) pela 9ª rodada.