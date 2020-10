Engajamento por Pretinho em Diadema

Raphael Rocha



22/10/2020 | 00:35



Os áudios endereçados ao secretário de Saúde, Luís Cláudio Sartori, atribuídos ao prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), em que pese o verde não tenha reconhecido sua voz, tornaram pública uma especulação que há algumas semanas ronda a campanha de Pretinho do Água Santa (DEM) ao Paço: o engajamento aquém do esperado por figuras do governo. Já é sabido que o democrata não era o plano A de Lauro – que apostou as fichas no deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), que rejeitou encabeçar o projeto –, mas o núcleo duro não esperava que haveria dificuldades em unir secretários e comissionados na busca por votos a Pretinho. Outra meta é estancar essa crise, que pode chegar a candidatos a vereador. Parte dos postulantes a vagas na Câmara costuma não ter vergonha em pedir votos para si, mas não ter o mesmo empenho pelo prefeiturável.

Visita

Diretor superintendente do Diário, Marcos Bassi recepcionou ontem o presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB), para uma conversa sobre o cenário eleitoral da cidade. Pio concorre ao terceiro mandato de parlamentar e figura no arco de aliados do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que busca se reeleger – e, se isso acontecer, chegará ao quarto mandato como chefe do Executivo.