São Paulo tenta recuperar 'legião' de machucados para decisão contra o Fortaleza

21/10/2020 | 21:10



O técnico Fernando Diniz espera receber uma boa notícia do departamento médico do São Paulo nos próximos dias para que possa utilizar pelo menos um dos oito jogadores que estão em recuperação para a partida de domingo, às 20h30, no Morumbi, diante do Fortaleza, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro duelo, no Ceará, houve empate por 3 a 3.

Os atletas em tratamento são: Luciano (desconforto muscular na coxa direita), Hernanes (estiramento na coxa direita), Juanfran (lesão no joelho esquerdo), Igor Vinícius (contratura na coxa esquerda), Walce e Lucas Perri (cirurgias no joelho), Liziero (cirurgia no tornozelo direito) e Rojas (transição após cirurgia no joelho).

Luciano surge com mais condições de atuar diante do time do técnico Rogério Ceni. O atacante sentiu dores na coxa direita no duelo com o Grêmio e ficou de fora da partida contra o Binacional pela Copa Libertadores. Caso ele não possa atuar, a vaga permanece com Pablo.

Igor Vinícius é outro com possibilidade de entrar em campo no fim de semana. Ele faz tratamento da contratura sofrida na coxa esquerda e, caso seja aproveitado, liquida com o problema na lateral-direita, que vem sendo ocupada de forma irregular por Daniel Alves e Tchê Tchê.

Em tratamento de um problema muscular na coxa direita desde o início do mês, Hernanes luta contra o tempo para poder ser aproveitado na decisiva partida. Sua presença é considerada importante por causa da larga experiência.

O espanhol Juanfran só deverá ser aproveitado em novembro, enquanto Walce, Lucas Perri, Liziero e Rojas devem retornar às atividades normais apenas em 2021.