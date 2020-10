Liverpool e City estreiam com vitória na Liga dos Campeões; Atalanta goleia

21/10/2020 | 18:52



Liverpool e Manchester City estrearam com vitória, nesta quarta-feira, na fase de grupos da Liga dos Campeões. O time de Pep Guardiola bateu o Porto, por 3 a 1, no Etihad Stadium, pelo Grupo C, enquanto a equipe de Jürgen Klopp ganhou do Ajax, em Amsterdã, por 1 a 0, na Chave D.

O City precisou de um bom futebol para derrotar a equipe portuguesa, que abriu o placar, aos 14 minutos de jogo, com um belo gol de Luis Diaz, ao disparar de forma cruzada. A reação dos ingleses não demorou e o empate veio aos 20 minutos. O zagueiro Pepe cometeu pênalti, que o argentino Aguero bateu. A bola entrou, mas o goleiro Marchesin chegou a tocar nela.

Valente, o Porto teve pelo menos duas grandes chances de fazer o segundo gol, mas a virada do City veio na segunda etapa. Aos 20 minutos, Guendogan acertou linda cobrança de falta e fez 2 a 1. Aos 28, Ferran Torres deu belo drible em Pepe e bateu colocado para dar números finais ao duelo.

No outro jogo do Grupo C, o Olympiakos, em Atenas, venceu o Olympique de Marselha, por 1 a 0, gol de Ahmed Hassan Koka, aos 46 minutos da etapa final.

Os times voltam a se enfrentar na terça-feira. O Porto recebe o Olympiakos, enquanto o Manchester City visita o Olympique.

No Grupo D, o Liverpool venceu o Ajax, com um gol contra de Nicolas Tagliafico, aos 35 minutos do primeiro tempo, mas a liderança da chave (por saldo de gols) é da Atalanta, que mantém o forte ritmo apresentado na temporada passada e goleou o Midtjylland, na Dinamarca, por 4 a 0.

Na primeira etapa, a equipe italiana já vencia por 3 a 0. Zapata, aos 26, abriu o placar, ao aproveitar uma bola rebatida. Gomez ampliou aos 36 e Muriel fez o terceiro aos 42.

A Atalanta diminuiu a intensidade na etapa final e só voltou a marcar, aos 44 minutos, com um belo arremate colocado de Miranchuk.

Na segunda rodada, terça-feira, a Atalanta recebe o Ajax, enquanto o Liverpool será o anfitrião do Midtjylland.