Após duas vitórias seguidas do Guarani, Wálber já pensa 'lá em cima'

21/10/2020 | 18:45



O Guarani emendou duas vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo a última contra o então líder Cuiabá (1 a 0). Com o time paulista fora da zona de rebaixamento, o zagueiro Wálber tem planos mais ousados para a sequência da competição.

"Sabemos que as duas vitórias foram muito importantes para nós. E vamos brigar para sair da zona que a gente estava e depois vamos pensar mais alto, pensar lá em cima", disse o defensor.

Apesar da animação de Wálber, o Guarani ocupa a perigosa 16.ª colocação com 17 pontos. Para se distanciar da zona de rebaixamento, terá de se dar bem no confronto direto contra o Vitória, 13.º colocado com 19 pontos, nesta quinta-feira, às 21h30, no Barradão, em Salvador, no encerramento da 17ª rodada.

"Nós sabemos que o jogo contra o Vitória vai ser um jogo importante para nós, para a gente brigar na tabela, subir um pouco na tabela. E o jogo de domingo, vai ter pouco tempo de descanso, mas o jogo contra o Avaí vai ser um jogo muito importante também", analisou o defensor.

Em relação ao time, o técnico Felipe Conceição não terá problemas e deverá repetir a escalação da rodada passada. Apenas Giovanny deverá ficar atento para não perder espaço para Murilo Rangel. Já o atacante Bruno Sávio está suspenso por ter sido expulso na rodada passada, mas ele vinha sendo reserva.

O Guarani deve jogar com Gabriel Mesquista; Pablo, Wálber, Didi e Bidu; Deivid, Eduardo Person e Lucas Crispim; Waguininho, Giovanny e Júnior Todinho.