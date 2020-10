Com 2 de Coman, Bayern goleia Atlético de Madrid na estreia na Liga dos Campeões

21/10/2020 | 18:15



Era para ser uma estreia complicada. Mas em grande fase desde a temporada passada, o Bayern de Munique iniciou a defesa do seu título da Liga dos Campeões da Europa com uma goleada. Nesta quarta-feira, na Allianz Arena, não tomou conhecimento do Atlético de Madrid e o derrotou com facilidade por 4 a 0. Coman foi o destaque do jogo, com dois gols e o passe para o outro.

O triunfo, pela primeira rodada do Grupo A, foi o 12º consecutivo do Bayern na competição, pois na temporada passada ganhou todos os seus 11 jogos no torneio, tendo marcado 43 gols. E o desempenho nesta quarta-feira demonstrou que o time está novamente forte na briga pelo título e tendo o poderio ofensivo como importante arma.

Afinal, a goleada sobre o time espanhol foi conquistada mesmo com a ausência de Gnabry, que contraiu o coronavírus. E acabou sendo um duelo amargo para Simeone, que completou o 100º jogo por competições europeias à frente do Atlético de Madrid.

O time espanhol, inicialmente, até ofereceu alguma resistência, chegando a ameaçar o Bayern, tanto que Suárez teve chance de colocar a sua equipe em vantagem. Mas logo o Bayern se impôs. Finalizou dez vezes no primeiro tempo - contra apenas três tentativas do adversário - e, mais do que isso, marcou duas vezes.

Logo aos 14 minutos, acertou a trave com Süle. E abriu o placar aos 27. Kimmich deu um lançamento espetacular para Coman, que dominou nas costas de Trippier e bateu colocado, fazendo 1 a 0. Já o segundo gol saiu em um contra-ataque. Aos 40, Coman recebeu de Lewandowski, invadiu a área e achou Goretzka do outro lado. O meio-campista bateu forte e colocado para marcar.

Mesmo com uma vantagem confortável, o Bayern não diminuiu o ritmo na etapa final. E marcou duas vezes, com dois golaços. O primeiro foi de Tolisso, aos 20, em chute de fora da área, aproveitando rebote de cobrança de falta de Kimmich. Depois, aos 25, Müller lançou Coman, que cortou o brasileiro Felipe duas vezes dentro da área, antes de chutar no cantinho.

EMPATE NA ITÁLIA - Também nesta quarta-feira, outro time alemão conquistou um bom resultado na estreia na Liga dos Campeões. No San Siro, pelo Grupo B, o Borussia Mönchengladbach empatou por 2 a 2 com a Inter de Milão. A equipe italiana marcou duas vezes com Lukaku, mas foi vazada por Ramy Bensebaini, em cobrança de pênalti, e Jonas Hofmann.