Luisa Stefani vence nas duplas e garante vaga na semifinal do WTA de Ostrava

21/10/2020 | 17:36



Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 36ª do mundo, e a canadense Gabriela Dabrowski, 10ª do ranking mundial, estão na semifinal do WTA de Ostrava, na República Checa. As duas superaram, nesta quarta-feira, a dupla formada pela tcheca Barbora Strycova, número dois do mundo, e a norte-americana Bethanie Mattek, atual 20ª e ex-número 1, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4) após 1h30 de jogo.

O torneio, com premiação de US$ 593 mil (R$ 3,3 milhões) será o último evento nível WTA na temporada da paulistana, primeira top 40 do País em 31 anos, que mora e treina na Saddlebrook Academy, em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos.

"Ótima vitória. Baita jogo de duplas, alto nível de todas as jogadoras, um duelo de xadrez, encontrar o que funcionava sempre, jogar o nosso jogo e elas tentando impor o ritmo delas. No segundo set, todas jogaram super bem. Foi um bom nível de duplas. Esse é o tipo de jogo que a gente precisa. Bem feliz com a vitória e da maneira como atuamos. Prontas para a próxima rodada, sinto que nosso jogo encaixou bem e que melhoramos algumas coisas em relação à primeira rodada, era um jogo bem duro", disse Stefani, de 23 anos.

Em busca de vaga na final, Stefani e Dabrowski vão enfrentar a dupla vencedora do duelo entre a polonesa Magda Linette e a suíça Jill Teichmann contra as tchecas Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova.

Stefani não joga este torneio com sua parceira habitual, a norte-americana Hayley Carter, pois a atleta encerrou a temporada.