Matías Zaracho se apresenta com o desejo de ganhar muitos títulos no Atlético-MG

21/10/2020 | 17:11



O argentino Matías Zaracho esbanjou otimismo, confiança e felicidade, nesta quarta-feira, ao ser apresentado como o novo reforço do Atlético-MG para a disputa do Campeonato Brasileiro. O meia, de 22 anos, conhecido como "La Joya", que veio do Racing, externou seu desejo de ganhar muitos títulos pelo time mineiro.

"Falei com o clube (Racing), dessa vontade de dar esse salto na carreira. Contente por estar aqui hoje, poder me mostrar e dar muitas alegrias para o torcedor e para a instituição", disse o atleta, indicação do técnico Jorge Sampaoli. "Ele (Sampaoli) me ligou e me deu boas referências do clube e de como vai ser a situação. Não pensei e logo disse a ele que tinha muita vontade de vir."

Sem atuar desde março, por causa da pandemia, Zaracho afirmou estar em condições de atuar os 90 minutos, mas precisa que seu nome seja registrado no BID para poder estrear. Versátil, o jogador sabe atuar pelas pontas, mas prefere a função no meio de campo. "Eu me sinto muito cômodo pelo meio e creio que vou render mais."

Zaracho admitiu que acompanha pouco o desempenho dos times brasileiros, mas admira a forma de jogar. "O que conheço do futebol do Brasil é muito bom. Quando enfrentamos clubes brasileiros, sempre tivemos lindas partidas, com muita intensidade. E agora estou aqui e dependerá de mim e das minhas expectativas."