Cristiana Oliveira revela semelhanças com a famosa personagem Juma Marruá

21/10/2020 | 15:10



Cristiana Oliveira participou do programa Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta quarta-feira, dia 21, e falou sobre a importância da novela Pantanal, originalmente exibida em 1990 na extinta TV Manchete. A atriz ainda revelou algumas semelhanças que tinha com a personagem Juma Marruá, protagonista da trama.

- Juma foi o início da minha carreira, e eu, apesar de já ter 26 anos, era uma moça ingênua, muito inocente. Eu tinha uma alma de menina, assim como a personagem. Pantanal marcou demais, a importância desse trabalho é incomensurável. O remake será uma bela homenagem ao autor Benedito Ruy Barbosa.

Agora, trinta anos depois, Cristiana faz um dos papéis mais importantes de sua vida: o de avó. A artista, mãe de duas mulheres, revelou que o sonho de ter um filho se realizou por meio de Rafaella, sua primogênita. Rafa é mãe do pequeno Miguel, de sete anos de idade.

- Eu sempre tive o sonho de ter um filho homem e quando soube que teria um neto, fiquei mais feliz que a minha filha. Somos grandes amigos.

Fofa, né?